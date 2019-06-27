Полиция проверяет обстоятельства травмирования петербуржца

Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay
Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay

В среду, 26 июня, к сотрудникам отеделния полиции Невского района Санкт-Петербурга поступила информация из медицинского учреждения.

Сотрудники больницы рассказали полицейским о госпитализации мужчины, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вчера, 26 июня, около 8 часов утра от дома 21 по улице Крыленко был госпитализирован мужчина 1985 года рождения. Он находился в тяжелом состоянии.

Установлено, что в тот же день около половины седьмого утра пострадавшего ударил ножом у указанного дома неизвестный злоумышленник.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Сотрудники полиции приняли меры для поиска и задержания престпников. С помощью видеозаписи камер наблюдения удалось установить приметы подозреваемых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что несовершеннолетнюю увезли с ожогами из-за загоревшегося на ней платья.

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