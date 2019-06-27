В Василеостровском районе мужчину избили неизвестные

В прошедшую среду, 26 июня, сотрудникам отделения полиции Василеостровского района стало известно о госпитализации мужчины.

Полицеские получили телефонограмму о том, что накануне, 25 июня, был госпитализирован мужчина 1987 года рождения. Отмечается, что состояние постаревшего было тяжелое, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, пострадавший был избит неизвестными злоумышленниками у дома 99 по Большому проспекту Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов принимают решение о возубждении уголвоного дела. Приняты меры, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и установление личностей злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники полиции проверяют обстоятельства травмирования петербуржца.