В петербуржца распылили газ и похитили телефон

Во вторник, 25 июня, в отделение полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга поступила информация об ограблении прохожего.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, около 22 часов вечера у дома 3 по Ипподромному переулку в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный злоумышленник распылил в лицо 20-летнему прохожему неустановленных газ из баллончика, после чего произвел хищение мобильного телефона, стоимость которого составляет порядка 65 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудникам полиции удалось установить приметы подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники полиции проверяют обстоятельства травмирования петербуржца.