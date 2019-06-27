В петербуржца распылили газ и похитили телефон

Полиция ищет злоумышленника. Фото: PIxabay
Полиция ищет злоумышленника. Фото: PIxabay

Во вторник, 25 июня, в отделение полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга поступила информация об ограблении прохожего.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, около 22 часов вечера у дома 3 по Ипподромному переулку в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный злоумышленник распылил в лицо 20-летнему прохожему неустановленных газ из баллончика, после чего произвел хищение мобильного телефона, стоимость которого составляет порядка 65 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудникам полиции удалось установить приметы подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники полиции проверяют обстоятельства травмирования петербуржца.

газовый баллончик грабеж полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пострадавшему от ДТП пенсионеру заплатят 200 тысяч рублей
За 2018 год чистая прибыль петербургского метрополитена увеличилась в шесть раз
Мужчина погасил полумиллионный долг перед детьми, чтобы на работе не ...
Сразу несколько претензий озвучили к работе ИКМО Сергиевского
В зданиях Военной Коллегии Петербурга пройдет капремонт
Ленинградская область попала в пятерку лучших мест для рыбалки
На КАД перекроют очередной участок для ремонтных работ
За 11 преступлений в сфере оборота наркотиков петербуржец пойдет под суд