В Пушкине появился двор брошенных породистых котов

На данный момент в одном и том же дворе найдено 6 животных редкого окраса.. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

На данный момент в одном и том же дворе найдено 6 животных редкого окраса.. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Уже на протяжении нескольких недель в одном из дворов города Пушкин появляются брошенные породистые коты.

Об этом сообщают очевидцы, которые заметили очередного брошенного породистого кота во дворе одного из домов Пушкина.

Животное сильно истощено и подстрижено явно неаккуратно. Шерсть буквально вырвана клоками.

“Очередная белая кошка редкого окраса появилась в нем вчера — кошка со стрижкой и постриженными усами”, — пишут в соцсети.

Волонтеры и неравнодушные жители города стараются найти бедолагам дом, но причина появления породистых котов до сих пор не установлена.

На данный момент в одном и том же дворе найдено 6 животных редкого окраса.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петергофе заметили лису, гулявшую около фонтанов.