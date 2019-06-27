В Пушкине появился двор брошенных породистых котов

Уже на протяжении нескольких недель в одном из дворов города Пушкин появляются брошенные породистые коты.
Об этом сообщают очевидцы, которые заметили очередного брошенного породистого кота во дворе одного из домов Пушкина.
Животное сильно истощено и подстрижено явно неаккуратно. Шерсть буквально вырвана клоками.
“Очередная белая кошка редкого окраса появилась в нем вчера — кошка со стрижкой и постриженными усами”, — пишут в соцсети.
Волонтеры и неравнодушные жители города стараются найти бедолагам дом, но причина появления породистых котов до сих пор не установлена.
На данный момент в одном и том же дворе найдено 6 животных редкого окраса.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петергофе заметили лису, гулявшую около фонтанов.