В Петергофе заметили лису, гулявшую около фонтанов

Некоторые пользователи выразили опаску, что открытая пасть у лисицы - это признак бешенства. Фото: https://vk.com/welomonosovs
Некоторые пользователи выразили опаску, что открытая пасть у лисицы - это признак бешенства. Фото: https://vk.com/welomonosovs

Петербуржцы отмечают, что видят одну и ту же лису ежегодно.

В ГМЗ “Петергоф” была замечена хищная лиса. Животное вышло на территорию верхнего парка и по фотографии видно, что оно истощено. О рыжей гости сообщили в группе “Мы Ломоносов” в соцсети “ВКонтакте”.

Некоторые пользователи выразили опаску, что открытая пасть у лисицы — это признак бешенства. Однако другие ответили, что зоозащитники ранее сообщали — лисы и другие хищные животные могут выходить к людям, так как им не хватает воды.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев.

ГМЗ "Петергоф" дикие животные
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