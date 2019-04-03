За прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев

Специалисты напоминают, что защититься от бешенства можно при помощи вакцины Фото: Pixabay

Специалисты напоминают, что защититься от бешенства можно при помощи вакцины Фото: Pixabay

В минувшем году от укусов животных пострадали почти 9,5 тысяч петербуржцев. Случаев заболевания бешенством среди людей и животных за последние несколько лет зафиксировано не было.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, в 2018 году жертвами укусов животных стали 9440 человек. Из них 1679 – несовершеннолетние.

Сотрудники ведомства напомнили, что бешенство является смертельным остро вирусным инфекционным заболевание. Его можно предотвратить, вылечить же — не представляется возможным.

Отмечается, что каждые десять минут в мире от бешенства один человек.

Избежать бешенства можно с помощью вакцинации. На территории РФ основным источником заражения для граждан являются: собаки, кошки, лисы, волки, барсуки, летучие мыши и даже ежи.

Если одно из вышеперечисленных животных укусило вас, нужно в течение 15 минут тщательно промыть рану мыльных раствором и обработать их раствором перекиси водорода. Затем смазать по краям место укуса 5% настойкой йода и срочно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что клещи «проснулись»: первый укус зафиксирован в Ленобласти.