Клещи «проснулись»: первый укус зафиксирован в Ленобласти

Сезон клещей можно считать открытым Фото: pixabay
Сезон клещей можно считать открытым Фото: pixabay

Первый случай укуса клеща в этом году выявлен в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Как стало известно, пострадавший обратился за медицинской помощью в начале этой недели, 25 марта.

Роспотребнадзор напоминает о необходимых мерах предосторожности: о вакцинации и акарицидные средства для обработки одежды. Это позволит обезопасить себя от неприятных последствий.

Рекомендуется также ознакомиться с правилами поведения на местности, где могут обитать клещи.

Напомним, что в 2018 году на территории Ленобласти было зафиксировано более шести тысяч пострадавших от укусов указанных насекомых. Из них 15 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что стало известно, сколько жителей Петербурга пострадали от укусов клещей.

В 2018 году с начала сезона в петербургские больницы обратились 1705 укушенных. Данные были предоставлены Росптотребнадзором.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
клещи ленинградская область ленобласть роспотребнадзор укус клеща энцефалит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Львица Симона приходит в себя после операции в Москве
Неизвестный пырнул ножом подростка в ТРК «Коломяжский»
Выходные в Ленобласти будут ветреными и теплыми
Россиянин разозлился на работодателя из-за сексизма и выиграл суд
Порошенко и Зеленский проигнорировали предвыборные дебаты
Трубу, оставившую несколько домов на Софийской без воды, починили
В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI
Педагоги выкладывают фото в купальниках, потому что #учителятожелюди