Ленинградская область попала в пятерку лучших мест для рыбалки

Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня. Фото: pixabay.com
Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня. Фото: pixabay.com

На первом месте разместилась Карелия.

Сегодня,27 июля, празднуется Всемирный день рыболовства. Он был учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году.

В преддверии этой даты российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы узнать, в каком регионе «рыбачится» лучше всего.

Почти половина опрошенных, 46%, назвала таким местом Карелию. Также хорошо идет рыба, по мнению пользователей соцсетей, в Крыму и на Байкале – за них проголосовали по 12%.

Астраханская область с 10% заняла в рейтинге четвертую строчку. Ленинградская область с 6% голосов замкнула пятерку.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург – самый популярный город в России для поездок в июле и августе.

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