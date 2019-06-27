За 2018 год чистая прибыль петербургского метрополитена увеличилась в шесть раз

Выручка от проезда пассажиров тоже выросла – но это не главная статья прибыли.

Чистая прибыль ГУП «Петербургский метрополитен» в 2018 году увеличилась в шесть раз и составила 1,77 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Это стало возможным в основном благодаря субсидиям – за год они выросли на 19,1% и составили 14 млрд рублей. Также на 8% увеличилась и выручка – она составила 377 млрд рублей.

В 2018 году подземка перевезла 743,5 млн человек , а в 2017 меньше – 726,5 млн человек. Это объясняется проведением в Петербурге чемпионата мира по футболу.

Большая часть пассажиров, 41%, для проезда использовала электронный билет. Именным билетом пользуются 17%, а 16% покупают жетоны.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на четырех станциях метро в Петербурге появится «умное» видеонаблюдение.