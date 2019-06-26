На четырех станциях метро в Петербурге появится «умное» видеонаблюдение

Петербургский метрополитен объявлял конкурс на оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения станций «Садовая», «Пионерская», «Черная речка» и «Спортивная».

Системы «умного» видеонаблюдения помогут более эффективно отслеживать оставленные без присмотра предметы, автоматически их обнаруживать.

Конкурс выиграла компания «Аспект Северо-Запад», снизив начальную стоимость контракта на 10,5%, предает ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок. По итогам конкурса компания выполнит работы за 309 миллионов рублей.

По условиям контракта работы должны быть закончены к ноябрю текущего года. Данная организация уже не раз побеждала в конкурсах и сотрудничала с Петербургским метрополитеном. В общей сложности, АО «»Аспект Северо-Запад» выиграла 6 конкурсов на сумму 221 миллион рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов пообещал расширить переезд на Энергетиков в 2020-ом.