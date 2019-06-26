Беглов пообещал расширить переезд на Энергетиков в 2020-ом

Сейчас на участке доступно две полосы - по одной в каждую сторону. Фото: Google.Maps

Сейчас на участке доступно две полосы - по одной в каждую сторону. Фото: Google.Maps

РЖД и Петербург вместе “разобьют” “бутылочное горлышко” в Красногвардейском районе.

Проспект Энергетиков станет шире в месте пересечения с железнодорожными путями, пообещал Александр Беглов. Врио губернатора Петербурга рассказал, что на переговорах с главой РЖД Олегом Белозеровым решили, что работы закончат в 2020 году.

Беглов назвал переезд на Энергетиков “бутылочным горлышком”: по его словам, петербуржцы стоят там в пробке по 1,5-2 часа. Работы на участке уже начались и закончатся в 1-ом или 2-ом квартале следующего года. Врио заявил, что работы проведут в рамках договора Петербурга и РЖД, заключенного на ПМЭФ, стороны собираются софинансировать проект.

Проспект Энергетиков пролегает в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. “Горлышко”, о котором говорит Беглов, находится между Якорной и Магнторгорской, сейчас на участке доступно две полосы — по одной в каждую сторону. В апреле Беглов отдал Белозерову письмо с просьбой расширить переезд с подписями 10 тысяч местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что движение по Богатырскому проспекту Петербургу откроют в августе.