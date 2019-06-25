Движение по Богатырскому проспекту откроют в августе

Движение по Богатырскому проспекту по временной схеме откроется в августе 2019 года. Об этом сообщил официальный аккаунт Смольного в «ВКонтакте» на странице врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

По словам представителей власти, работы на Богатырском проспекте были приостановлены из-за смены недобросовестного подрядчика. На сегодняшний день работы возобновлены.

Уже в августе 2019 года движение по проспекту будет открыто по временной схеме, а в 4 квартале 2020 года запланирован окончательный ввод Богатырского проспекта в эксплуатацию.

Отмечается, что благоустройство территории вблизи дороги также планируют завершить к 2020 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что РЖД открыли в Петербурге первую площадку инновационного развития. В церемонии приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления РЖД Олег Белозеров.