Движение по Богатырскому проспекту откроют в августе

Богатырский проспект. Фото: ВК
Богатырский проспект. Фото: ВК

Движение по Богатырскому проспекту по временной схеме откроется в августе 2019 года. Об этом сообщил официальный аккаунт Смольного в «ВКонтакте» на странице врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

По словам представителей власти, работы на Богатырском проспекте были приостановлены из-за смены недобросовестного подрядчика. На сегодняшний день работы возобновлены.

Уже в августе 2019 года движение по проспекту будет открыто по временной схеме, а в 4 квартале 2020 года запланирован окончательный ввод Богатырского проспекта в эксплуатацию.

Отмечается, что благоустройство территории вблизи дороги также планируют завершить к 2020 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что РЖД открыли в Петербурге первую площадку инновационного развития. В церемонии приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

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