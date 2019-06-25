РЖД открыли в Петербурге первую площадку инновационного развития

Разработки центра будут применяться не только России. Фото: sapsan -sapsan.ru

Разработки центра будут применяться не только России. Фото: sapsan -sapsan.ru

В церемонии приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

По словам Белозерова, открытие первой региональной площадки инновационного развития стало знаковым событием, которое подтверждает соглашение, подписанное между правительством Северной столицы и РЖД на полях Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что в систему центрального железнодорожного узла города будет инвестировано 88 млрд рублей, а в 2019 году компания откроет пять таких площадок.

Также Белозеров подчеркнул, что разработки центра будут применяться не только России, но и в других странах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что власти Петербурга будут продолжать способствовать развитию автомобильного завода Hyundai в городе на Неве.