Власти Петербурга разрешили заводу Hyundai не платить налоги

Власти Петербурга будут продолжать способствовать развитию автомобильного завода Hyundai в городе на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Во ходе рабочей поездки на завод Hyundai Motor временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что правительство Северной столицы будет всячески поддерживать высокотехнологичные производства с высокооплачиваемыми рабочими местами.

Отмечается, что контракт между Смольным и гендиректором ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэком был подписан в декабре 2018 года. Исходя из документа, правительство Петербурга устанавливает автомобильному заводу нулевые ставки налогов на движимое имущество и на прибыль, а также возмещает утилизационный сбор.

Соглашение будет действовать до конца 2027 года. На основе инвестиционного соглашения Hyundai планирует построить в городе завод по производству комплектующих.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что завод Ford под Петербургом официально прекратил работу.