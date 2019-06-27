Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

В какой именно город, не уточняется. Фото: скриншот "ТСН"

В какой именно город, не уточняется. Фото: скриншот "ТСН"

Ситуацию назвали «анекдотом».

Вчера, 26 июня, в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал, что администрация президента Владимира Зеленского не хочет видеть Киев столицей Украины. Команда Зеленского внесла предложение о переносе столицы в другой город.

«Гениальную вещь сказала администрация президента. Столицу Украины надо перенести в другое место»,

– отметил Рябинович в эфире.

Он назвал сложившуюся ситуацию «анекдотом» и заметил, что «шутки должны когда-то закончиться»

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Зеленский объяснил, почему он не помог дрожащей Меркель. С канцлером ФРГ все было в порядке, убежден он.