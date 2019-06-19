Зеленский объяснил, почему он не помог дрожащей Меркель

Главы Украины и ФРГ встретились в Берлине. Фото: president.gov.ua
Главы Украины и ФРГ встретились в Берлине. Фото: president.gov.ua

Вчера в Берлине канцлер ФРГ Ангеле Меркель во время встречи с президентом Украины почувствовала себя плохо.

На видео хорошо заметно, как стоящая рядом с Владимиром Зеленским Ангела Меркель во время исполнения государственных гимнов начала сильно дрожать. Президент Украины никак на ее состояние не отреагировал.

Впоследствии Меркель пояснила, что ей в 30-градусную жару стало дурно от обезвоживания. Канцлер сказала, что она выпила достаточно воды, после чего ее самочувствие нормализовалось.

«Я стоял рядом, и поверьте мне, она была в безопасности», — ответил Владимир Зеленский на вопрос журналистов, почему он не помог Ангеле Меркель.

Президент Украины посетил Берлин с однодневным визитом, где обсудил с Меркель вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Канцлер ФРГ в очередной раз подчеркнула, что санкции с России могут быть сняты только при условии прогресса в достижении Минских соглашений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным.

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