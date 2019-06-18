Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, которую он произнесет при первой встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом лидер украинского государства рассказал в интервью изданию Bild.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что любит полуостров и много раз там бывал.

«Для меня Крым всегда был и остается частью Украины”, — подчеркнул Зеленский.

Он также призвал страны Европы продлить санкции в отношении России об отмене которых, по мнению украинского президента, можно говорить только после восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Зеленский назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате».

Зеленский хочет, чтобы были освобождены пленные и украинские моряки, которые находятся в российской тюрьме. Он также ждет прекращения огня, разведения войск и строительства моста в Станице Луганской.

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