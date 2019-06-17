Зеленский назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате»

Президент Украины ждет конкретных действий от сторон.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем глава Украины рассказал во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает телеканал «112 Украина». Зеленский хочет, чтобы были освобождены пленные и украинские моряки, которые находятся в российской тюрьме. Он также ждет прекращения огня, разведения войск и строительства моста в Станице Луганской. Президент Украины убежден, что не требует ничего сверхъестественного. Зеленский при этом отметил, что страна не готова к прямому диалогу с самопровозглашёнными республика Донбасса.

Макрон тоже считает, что переговоры в «нормандском формате» возможны. Напоминаем, что такой формат подразумевает присутствие глав Франции, Германии, России и Украины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский расскажет в Брюсселе, как Украина будет возвращать Крым.