Зеленский расскажет в Брюсселе, как Украина будет возвращать Крым

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить стратегию возвращения Крыма с европейскими политиками во время своего первого зарубежного визита в Брюссель. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Переговоры назначены на 4 июня 2019 года.

«Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — цитирует слова Мендель телеканал «Царьград».

Пресс-секретарь президента также подчеркнула, что Киев до сих пор считают Крым своей территорией. Однако «говорить о каких-либо решениях» по полуострову Киев пока не планирует.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что более 14 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России. Именно столько людей получили российский паспорт в Ростовской области с 2014 года.