Более 14 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России

Паспорт РФ. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Паспорт РФ. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Именно столько людей получили российский паспорт в Ростовской области с 2014 года.

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем рассказал губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

Глава Ростовской области отметил, что сейчас действует упрощенная процедура подачи документов для получения паспорта для жителей ДНР и ЛНР. Он напомнил, что работа проводится постоянно, так что любой желающий может претендовать на российское гражданство.

Голубев также заявил, что большое количество людей переехало в Россию именно в 2014 году – летом каждый день прибывало более двух тысяч беженцев.

«9,5 тыс. переселились в РФ, в том числе в Ростовскую область, по программе переселения соотечественников»,

— сказал Голубев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР. По словам президента РФ, такая практика в отношении жителей Украины давно имеет место в Польше, Румынии и Венгрии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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