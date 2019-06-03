Более 14 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России

Именно столько людей получили российский паспорт в Ростовской области с 2014 года.
Об этом стало известно 3 июня. Обо всем рассказал губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24».
Глава Ростовской области отметил, что сейчас действует упрощенная процедура подачи документов для получения паспорта для жителей ДНР и ЛНР. Он напомнил, что работа проводится постоянно, так что любой желающий может претендовать на российское гражданство.
Голубев также заявил, что большое количество людей переехало в Россию именно в 2014 году – летом каждый день прибывало более двух тысяч беженцев.
«9,5 тыс. переселились в РФ, в том числе в Ростовскую область, по программе переселения соотечественников»,
— сказал Голубев.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР. По словам президента РФ, такая практика в отношении жителей Украины давно имеет место в Польше, Румынии и Венгрии.