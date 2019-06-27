В Пулково пришли письма с угрозами взрыва

В Пулково была проведена проверка, никаких опасных веществ и устройств не было обнаружено. Фото: https://pixabay.com

В Пулково была проведена проверка, никаких опасных веществ и устройств не было обнаружено. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник угрожал взорвать да самолёта, направляющихся в Азию.

Письма с угрозами поступили в Пулково несколько дней назад, сообщает “Форпост Северо-Запад”. Авторы письма предупреждали о готовящихся взрывах на борту двух аэробусов, вылетавших из Петербурга в Шанхай и Сеул.

Также сообщалось, что бомба заложена и на парковке аэропорта.

Свое решение взорвать самолеты в письме смертник пояснил тем, что мстит за братьев-боевиков на Кавказе.

Интернет-террористы объяснили преступные планы местью за смерть «братьев»-боевиков на Кавказе. Письмо было подписано именами двух людей — мужчины и женщины со славянскими фамилиями. Также прилагались копии их паспортов.

В Пулково была проведена проверка, никаких опасных веществ и устройств не было обнаружено.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что велосипедист, сбитый накануне трамваем “Чижик”, скончался в больнице.