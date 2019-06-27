Велосипедист, сбитый накануне трамваем “Чижик”, скончался в больнице

ДТП произошло на проспекте Наставников у пешеходного перехода.

Как ранее сообщала Gazeta.SPb, трамвай “Чижик” сбил велосипедиста, сообщили очевидцы в социальной сети в понедельник 26 июня. ДТП произошло на пр. Наставников у пешеходного перехода.

Пострадавшего увезли на скорой в сторону Александровской больницы.

Сегодня стало известно, что велосипедиста спасти не удалось, он скончался в больнице.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что пострадавшему от ДТП пенсионеру заплатят 200 тысяч рублей. В результате столкновения двух автомобилей по вине одного из водителей пенсионер получил телесные повреждения.