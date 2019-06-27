Пострадавшему от ДТП пенсионеру заплатят 200 тысяч рублей

В результате столкновения двух автомобилей по вине одного из водителей пенсионер получил телесные повреждения.

Эксперты оценили вред здоровью , причиненный пожилому мужчине, как средний, в связи с чем он морально и физически страдал и долгое время находился на лечении, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Пенсионер обратился к прокурору. Компенсация за нарушения личных неимущественных прав граждан по закону выражается в денежном эквиваленте.

Прокуратура Кировского района смогла добиться защиты интересов пострадавшего, обратившись в суд для взыскания с виновника ДТП компенсация в размере 200 тысяч рублей в пользу пенсионера. Суд удовлетворил иск.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина погасил полумиллионный долг перед детьми, чтобы на работе не узнали, что он алиментщик.