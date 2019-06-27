Мужчина погасил полумиллионный долг перед детьми, чтобы на работе не узнали, что он алиментщик

Только такие меры заставили мужчину вернуть долг своей 11-летней дочери и 15-лтнему сыну.

В Московском РОСП Управления ФССП России по Петербургу было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 15-летнего мальчика и 11-летней девочки. Об этом сообщают судебные приставы.

Размер долга составил чуть больше полумиллиона рублей — 540 тысячный. Выпячивать эту сумм у должник не спешил и судебные приставы предприняли в отношении 40- летнего должника ряд мер принудительного исполнения, в том числе ограничение выезда за границу, запрет регистрационных действий в отношении доли в квартире, а также исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок.

После этого мужчина нашел себе работу, но туда было отправлено постановление об удержании денежных средств из заработной платы, что крайне огорчило мужчину. Повлияло и наличие ограничения права выезда за границу. В результате отец погасил всю задолженность перед детьми, а также исполнительский сбор в размере почти 40 тысяч рублей.

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