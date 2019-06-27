В Петербурге заведено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета

Утверждено обвинительное заключение прокуратурой Московского района в отношении петербуржца. Фото: Pixabay
Утверждено обвинительное заключение прокуратурой Московского района в отношении петербуржца. Фото: Pixabay

Суд рассмотрит дело мужчины, похитившего денежные средства с банковской карты.

Утверждено обвинительное заключение прокуратурой Московского района в отношении петербуржца. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В октябре 2018 года мошенник воспользовался мобильным телефоном жертвы, который был подключен к ПАО «Сбербанк» и привязан к номеру телефона. Он совершил две операции по переводу денег на принадлежащую обвиняемому банковскую карту ПАО «Сбербанк». Подобным образом он похитил денежные средства на сумму более 4 тысяч рублей.

Данное уголовное дело направили для рассмотрения в Московский районный суд.

Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила, что нужно внимательнее и осторожнее относиться к своим сбережениям и не вестись на поводу у мошенников.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, в Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей.

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