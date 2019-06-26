Трамвай “Чижик” сбил велосипедиста на переходе Наставников

Авария произошла примерно в 07:15. Фото: https://vk.com/spb_today
Авария произошла примерно в 07:15. Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадавшего увезли на “Скорой” в сторону Александровской больницы.

Трамвай “Чижик” сбил велосипедиста, сообщили очевидцы в социальной сети в понедельник 26 июня. ДТП произошло на пр. Наставников у пешеходного перехода. Состояние пострадавшего точно неизвестно.

Очевидцы передают, что авария произошла примерно в 7:15 и оставили приметы для тех, кто будет искать пропавшего. На место приехали медики и забрали мужчину с собой, машина уезжала в сторону Александровской больницы. Пока что в городских службах не прокомментировали произошедшее, инспекторы ГИБДД, вероятно, проверят информацию и вынесут заключение о причинах происшествия.

Трамвай “Чижик” действует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, один состав может перевозить до 376 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Санкт-Петербурга троллейбус вчера насмерть сбил пешехода.

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