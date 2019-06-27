Постановка кукольного театра в Тихвине закончилась травмой для трехлетней девочки

А для воспитательницы детского сада – дисциплинарной ответственностью.

Руководство детского сада «Россияночка» в Тихвинском районе Ленинградской области привлекло к дисциплинарной ответственности своего сотрудника, сообщает 27 июня Прокуратура Ленинградской области.

Выяснилось, что во время показа постановки кукольного театра трехлетняя девочка упала со стула, получила сотрясение головного мозга и рану затылка. Произошло это, потому что воспитательница не уследила за ребенком. Такова версия прокуратуры Ленинградской области.

Отправили ли пострадавшего ребенка в больницу, не уточняется.

Численность группы не превышала установленных норм, выяснило ведомство. Руководство сада потребовало у сотрудницы объяснений.

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