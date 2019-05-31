Матерям-одиночкам разрешат отсрочку оплаты за детский сад

Проект ”Единой России” приняли в первом чтении в Заксобрании в пятницу.

В Заксобрании Петербурга в первом чтении одобрили идею отсрочки оплаты детского сада для одиноких родителей, не получающих алименты, сообщили Gazeta.SPb в “Единой России” 31 мая.

Лидер фракции в Петербурге Александр Тетердинко подчеркнул, что сейчас по соцкодексу Петербурга некоторые категории граждан не платят за детский сад, но льгота не распространяется на детей с одним родителем без алиментов. Депутат заявил, что даже 1-2 тысячи рублей в месяц — серьезная трата для матерей-одиночек.

При этом отменить плату за детсад совсем единороссы не предлагают, а хотят разрешить подавать заявление об отсрочке оплаты на 3 месяца, если второй родитель не платит алименты больше 3 месяцев. Тетердинко надеется, что отсрочку можно будет увеличить до 6-12 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УФССП составила карту неплательщиков алиментов.