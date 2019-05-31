Судебные приставы составили алиментную карту Петербурга

Наиболее сложная ситуация в Кировском районе, хотя приставы там работают лучше остальных.

Судебные приставы Санкт-Петербурга решили выяснить в каких районах живет больше всего должников по алиментам — для этого они составили алиментную карту города, передают Gazeta.SPb в УФССП 31 мая.

Рекордсменом стал Кировский район Петербурга. Там зарегистрированы 1169 неплательщиков-мужчин. Около половины (559) имеют работу — это максимальный показатель среди районов по числу работающих должников. При этом отдел приставов Кировского района является самым результативным — он взыскал свыше 11 млн 730 тысяч рублей.

В Кировском районе возбудили 39 уголовных дел в отношении должников — максимум по Петербургу. Всего в Петербурге возбудили 360 дел в отношении неплательщиков, 319 из них — мужчины.

Женщины чаще всего не платят алименты в Красносельском районе Петербурга — всего 191 должница. Кроме этого, в Красносельском районе зарегистрированы наибольшее число безработных должников — 839.

Ранее Gazeta.sPb рассказала, что должница заплатила алименты ребенку-инвалиду, чтобы не лишаться гаража.