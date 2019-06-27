Двое маленьких детей попали в больницу после столкновения в Новом Токсово

Девочке три года, а её брату шесть лет.

Накануне, 26 июня, около трех часов дня в поселке Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области случилось ДТП, пишет 47news со ссылкой на дорожную полицию.

По предварительной информации на улице Парковой столкнулись иномарки «БМВ» и «Форд». В результате девочка трех лет и мальчик шести лет получили травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия их доставили в больницу. О том, в каком состоянии сейчас дети, не сообщается. Также неизвестно, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии.

Сейчас выясняются обстоятельства этой аварии.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что постановка кукольного театра в Тихвине закончилась травмой для трехлетней девочки. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.