В Бурятии полностью ликвидировали пожар на месте крушения самолета Ан-24

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы, врезался в сооружение и загорелся.

результате пожара погибли 2 пилота, 22 человека пострадали, сообщает “Российская газета”. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.

На место происшествия прибыл борт санитарной авиации. Также был объявлена сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Самолет принадлежал авиакомпании “Ангара”.

Следственными комитет возбудил уголовное дело.

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