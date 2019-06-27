В Бурятии полностью ликвидировали пожар на месте крушения самолета Ан-24

Следственными комитет возбудил уголовное дело. Фото: МЧС Бурятии/ТАСС
Следственными комитет возбудил уголовное дело. Фото: МЧС Бурятии/ТАСС

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы, врезался в сооружение и загорелся.

результате пожара погибли 2 пилота, 22 человека пострадали, сообщает “Российская газета”. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.

На место происшествия прибыл борт санитарной авиации. Также был объявлена сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Самолет принадлежал авиакомпании “Ангара”.

Следственными комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Пулково пришли письма с угрозами взрыва.

авиакатастрофа Ан-24 ангара бурятия
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