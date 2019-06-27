Бывший военнослужащий Росгвардии за «содействие» лишится свободы на три года

"Помог" осужденный почти на 700 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Он обещал помочь получить водительские права 13 людям.

В Еврейской автономной области суд вынес обвинительный приговор в отношении сержанта запаса Максима Гранишевского. Ранее он проходил военную службу в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Еврейской автономной области. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали 27 июня Gazeta.SPb в Главном военном СУ СК РФ.

По материалам следствия, с февраля по ноябрь 2018 года Гранишевский получил от 13 человек 673 тыс. рублей. За это он пообещал им оказать содействие в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов в органах ГИБДД МВД РФ и в получении «особого» государственного регистрационного знака на автомобиль.

Биробиджанский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии к трем годам лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что следователи проверяют историю об изнасиловании на Туристской.

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