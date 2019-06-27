На улице Тазаева жильцы платили за «коммуналку» в пять раз больше, чем положено

Нарушение обнаружила прокуратура при проверке.

Прокуратура Колпинского района проверила, как управляющая компания ЗАО «Северная Корона-Холдинг» соблюдает требования жилищного законодательства. Оказалось, что она неправильно начисляет плату за жилищно-коммунальные услуги жильцам дома по улице Тазаева, сообщили Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга 27 июня.

Плата за электроэнергию на общедомовые нужды получилась в пять раз выше, чем установлено законом.

Компании «Северная Корона-Холдинг», а именно её руководителю, прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, а жильцам произведен перерасчет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура проверила забытый дом на Большом проспекте. В доме разрушаются лестницы и перила, обваливается штукатурка, общедомовое пространство плохо убирается.