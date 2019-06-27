Прокуратура проверила забытый дом на Большом проспекте

На то, что его содержат некачественно, в ведомство пожаловались жители.

Прокуратура Василеостровского района на основании коллективного обращения граждан приехала в дом №50 на Большом проспекте. Объектом проверки стало исполнение требования закона при эксплуатации – нашлась масса нарушений, сообщили 27 июня Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

В частности ведомство установило, что в доме есть угроза разрушения ступеней на лестничном марше, на перилах частично нет деревянных поручней, обваливается штукатурка. На лестничных клетках не закрыты электощитовые. Места общего пользования захламлены и не убираются качественно и своевременно.

Дом находится в управлении ТСЖ «Дом». В адрес председателя внесли представление об устранении нарушений, материалы проверки направили в Государственную жилищную инспекцию.

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