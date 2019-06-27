Пятая часть петербуржцев не хочет в ЗАГС

Больше половины жителей Северной столицы играют свадьбу по традиции.

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 900 жителей Северной столицы и узнали их отношение к свадьбе, рассказали 27 июня Gazeta.SPb представители компании.

Так, 56% опрошенных считают, что нельзя обойтись без регистрации отношений и без свадьбы – ведь это дань традиции.

Около 14% респондентов сказали, что регистрировать брак нужно из практических соображений. Можно составить брачный договор, который станет подстраховкой в том случае, если отношения не сложатся. Кроме того, со штампом в паспорте проще получить кредит или загранпаспорт.

Еще 18% петербуржцев заявили, что регистрация брака не нужна – ни как традиция, ни как практическое подспорье. Это лишь формальность, сказали они. Есть нечто большее, чем обручальные кольца, — на нем и держатся отношения.

Остальные опрошенные не определись с тем, как относятся к браку, и не дали однозначного ответа.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что во Всеволожске в доме-интернате прошла первая в истории учреждения свадьба.