В Невском районе мужчина обокрал квартиру своего приятеля

Полиция Петербурга задержала мужчину подозреваемого в краже около 36 тысяч рублей из квартиры в Невском районе.

В полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что в период с 10 по 24 июня 2019 года неизвестный злоумышленник, проник в его квартиру на улице Тельмана и совершил кражу имущества на общую сумму 36 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

В поле зрения правоохранителей попал 48-летний знакомый потерпевшего, у которого были ключи от квартиры потерпевшего. На месте преступления полицейскими найден комплект ключей, которым предположительно воспользовался злоумышленник.

По подозрению в краже правоохранители задержали ранее судимого 48-летнего гражданина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой.