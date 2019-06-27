Задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой

Транспортные полицейские Петербурге задержали вора-рецидивиста, похитившего у туристки деньги для путешествия по России. Рюкзак с ценными вещами и деньгами пропал у девушки в ходе поездки на поезде сообщением «Москва-Санкт-Петербург».

Иностранка обратилась в дежурную часть полиции. По подозрению в краже был задержан гражданин одной из республик ближнего зарубежья, сообщает СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители установили, что вор находился в одном поезде с потерпевшей. Рюкзак он присвоил себе ночью, когда туристка спала.

В дорожной сумке путешественницы находилась все ее сбережения, собранные для путешествия по России, и золотая цепочка с кулоном из яшмы в виде Будды.

Своими действиями вор нанес потерпевшей ущерб на сумму свыше 160 тысяч рублей.

Подозреваемому не удалось скрыться, так как наряд сопровождения поезда транспортной полиции задержал его. Позже выяснилось, что злоумышленник причастен еще к пяти аналогичным кражам в поездах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей.