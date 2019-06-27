В Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей

Такая схема привела к потере банком 130 млн рублей. Фото: https://pixabay.com

Такая схема привела к потере банком 130 млн рублей. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении девяти членов организованной группы.

Члены преступной группа проходят по статье “мошенничество, совершённого организованной группой в особо крупном размере”, сообщает прокуратура сегодня.

Как поясняется детали прокуратура, члены группы получали сведения о состоянии вклада клиентов банка, узнавали их паспортные данные.

После полученной информации они обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя при активном содействии сотрудников банка, который так же был участником группировки.

Такая схема привела к потере банком 130 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура спасла малый бизнес от разорения.