В Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей

Такая схема привела к потере банком 130 млн рублей. Фото: https://pixabay.com
Такая схема привела к потере банком 130 млн рублей. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении девяти членов организованной группы.

Члены преступной группа проходят по статье “мошенничество, совершённого организованной группой в особо крупном размере”, сообщает прокуратура сегодня.

Как поясняется детали прокуратура, члены группы получали сведения о состоянии вклада клиентов банка, узнавали их паспортные данные.

После полученной информации они обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя при активном содействии сотрудников банка, который так же был участником группировки.

Такая схема привела к потере банком 130 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура спасла малый бизнес от разорения.

происшествие фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой
Постановка кукольного театра в Тихвине закончилась травмой для трехлетней девочки
В Ленобласти появятся 700 новых площадок для сбора мусора
В Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей
В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски
Петербургский центр помощи животным «Сирин» прекращает прием подопечных
Forbes назвал лучшие вузы России
В Выборге турист из Финляндии получил огнестрельное ранение