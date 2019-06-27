Прокуратура спасла малый бизнес от разорения

Штраф заменили на предупреждение. Фото: http://procspb.ru
Штраф заменили на предупреждение. Фото: http://procspb.ru

ГИБДД УМВД Центрального района выписало крупные штрафы предпринимателям, но ни с этим не согласились.

И обратились в районную прокуратуру, сообщают в ведомстве сегодня. Ранее инспекторами отдела ГИБДД УМВД района было вынесено 5 постановлений в отношении индивидуальных предпринимателей о привлечении к административным правонарушениям.

Им также был назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Проверка показала, что индивидуальные предприниматели впервые привлекаются к административной ответственности по этой статье, а изначально штраф не выписывается, идет просто предупреждение.

Помимо этого, проверка показала, что ранее предположенные признаки причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия не соответствуют действительности.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прилетевший из ЮАР хозяин мейн-куна заплатит за кошку штраф.

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