Прокуратура спасла малый бизнес от разорения

ГИБДД УМВД Центрального района выписало крупные штрафы предпринимателям, но ни с этим не согласились.

И обратились в районную прокуратуру, сообщают в ведомстве сегодня. Ранее инспекторами отдела ГИБДД УМВД района было вынесено 5 постановлений в отношении индивидуальных предпринимателей о привлечении к административным правонарушениям.

Им также был назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Проверка показала, что индивидуальные предприниматели впервые привлекаются к административной ответственности по этой статье, а изначально штраф не выписывается, идет просто предупреждение.

Помимо этого, проверка показала, что ранее предположенные признаки причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия не соответствуют действительности.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прилетевший из ЮАР хозяин мейн-куна заплатит за кошку штраф.