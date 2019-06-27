Прилетевший из ЮАР хозяин мейн-куна заплатит за кошку штраф

На пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала аэропорта «Пулково» был проведен ветеринарный контроль кошки породы мейн-кун.

Ветеринарный контроль проводился сотрудниками Управления Россельхознадзора, сообщили Gazeta.SPb в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кошка прилетела в Санкт-Петербург из города Претория, который расположен в Южно-Африканской Республике. Во время проверки было обнаружено, что содержание ветеринарных документов не удовлетворяет Единые ветеринарные требования, которые предъявляются при ввозе животных на территорию Евразийского экономического союза питомцев.

Инспекторы составили в отношении хозяина кошки протокол об административном правонарушении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина погасил полумиллионный долг перед детьми, чтобы на работе не узнали, что он алиментщик.