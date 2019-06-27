В Ленобласти мороженое стало дороже

Но не настолько сильно, как в Петербурге

Пломбир в Ленинградской области к началу лета 2019 подорожал на 6,7%. За год его стоимость выросла на 17,9%. Так, по итогам пяти месяцев 2019 года стоимость одного килограмма сливочного мороженого в регионе составила 561 рублей. В то время как перед новым годом такой пломбир стоил 513 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

И все равно эта цена ниже, чем в Северной столице. Сейчас килограмм лакомства в Петербурге стоит 618 рублей – за пять месяцев 2019 года оно стало дороже на 11,3%.

Если брать Россию в среднем, то цена на мороженое увеличилась на 3,9% и составила в июне 433 рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что можно есть мороженое и умнеть.