В Петергофе на место ДТП прибыла карета скорой помощи

Очевидцы рассказывают, что есть пострадавшие.

Инцидент случился сегодня вечером, 27 июня, в Петергофе. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все произошло на пересечении Петербургского шоссе и Разводной улицы. Судя по фотографиям, участниками аварии стали два автомобиля – они столкнулись недалеко от светофора. На место уже прибыла карета скорой помощи, очевидцы рассказывают о пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения.

«Вечно у нас в Петергофе как бешенные ездят»,

— сетует один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автомобиль ДПС попал в аварию у моста Бетанкура. Как отмечает очевидец, у патрульной машины повреждена передняя часть, а у гражданского автомобиля – задняя, но удар был не сильным. На место приехало еще две машины ДПС, передает свидетель случившегося.