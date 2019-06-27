В Москве умер профессор Андрей Сахаров

Сегодня, 27 июня, в Москве умер советский и российский историк, экс-директор Института российской истории РАН Андрей Сахаров. Профессор скончался на 90-ом году жизни.

Прощальная панихида состоится 29 июня в 12 часов в московском храме-часовне Михаила Архангела в Кутузовском проезде. Похоронят Сахарова на Химкинском кладбище.

В 1953 году Андрей Сахаров окончил исторический факультет МГУ. В конце 90-х стал директором Института российской истории РАН.

Он написал и опубликовал около 400 трудов по вопросам историографии и источниковедения, внешней политики России и международных отношений.

Также Сахаров участвовал в подготовке многотомных изданий «История человечества», «Великая Отечественная война», «История внешней политики России», «История Москвы с древнейших времен до наших дней».

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