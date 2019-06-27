Умер основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Во вторник, на 47-м году жизни скончался Илья Калинников, основатель популярной группы «Високосный год». Об этом на своей странице Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан.

Илья Калинников ушел из жизни в одной из больниц в Москве от сердечного приступа. Отмечается, что всю свою жизнь музыкант прожил в городе Фрязино.

Всероссийскую известность Калинникову принесла песня «Тихий огонек», которая стала главной темой сериала «Дальнобойщики». Также известными композициями, включенными многими радиостанциями в ротацию, были «Метро» и «Лучшая песня о любви».

Группа «Високосный год» была создана Калинниковым в конце 80-х годов.

В 2014 году музыканты в первый и последний раз выступил на одном из крупнейших фестивалей России «Нашествие».

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