Умер барабанщик музыкального проекта Андрея Макаревича

Музыкальный проект был создан еще 18 лет назад. Фото: https://www.facebook.com/makarevichav

Музыкальный проект был создан еще 18 лет назад. Фото: https://www.facebook.com/makarevichav

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы “Машина времени”.

Музыкант Андрей Макаревич разместил запись сегодня на станице в социальной сети. Фраза лаконичная и подробности, а также причина смерти не сообщаются.

«Умер Сережа Остроумов», — написал Макаревич.

Барабанщик Сергей Остроумов был участником проекта Андрея Макаревича “Оркестр креольского танго”. Музыкальный проект был создан еще 18 лет назад. Участники ансамбля исполняют блюз, джаз, румбу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер экс-глава “Водоканала Петербурга” Феликс Кармазинов.