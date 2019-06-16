Умер барабанщик музыкального проекта Андрея Макаревича

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы “Машина времени”.
Музыкант Андрей Макаревич разместил запись сегодня на станице в социальной сети. Фраза лаконичная и подробности, а также причина смерти не сообщаются.
«Умер Сережа Остроумов», — написал Макаревич.
Барабанщик Сергей Остроумов был участником проекта Андрея Макаревича “Оркестр креольского танго”. Музыкальный проект был создан еще 18 лет назад. Участники ансамбля исполняют блюз, джаз, румбу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер экс-глава “Водоканала Петербурга” Феликс Кармазинов.