Умер экс-глава «Водоканала Петербурга» Феликс Кармазинов

Сегодня, 13 июня, после продолжительной болезни ушел из жизни Феликс Кармазинов — бессменный глава петербургского «Водоканала» на протяжении 30 лет.

Он родился в Кронштадте 6 октября 1943 года, окончил Ленинградский институт водного транспорта и затем высшую партийную школу. С 1967 по 1974 работал на Морском заводе в родном Кронштадте, пройдя путь от мастера до замначальника цеха.

В 1974–1977 годах Феликс Владимирович возглавлял кронштадтское отделение швейного объединения «Маяк», затем на три года стал первым зампредседателя Исполкома Кронштадтского райсовета, после чего его назначили вторым секретарем райкома КПСС. С 1983 по 1987 год Кармазинов занимал должность главы исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов.

В декабре 1987 года Феликс Кармазинов стал начальником Управления Ленводоканала, затем гендиректором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Он покинул этот пост летом 2016 года, оставшись на предприятии, которому отдал 30 лет жизни, в роли координатора стратегических программ.

Сейчас в петербургском «Водоканале» работают 8838 человек, предприятие обслуживает 7,4 тыс. км водопроводных сетей, более 9 тыс. км канализационных сетей, 271 км тоннельных коллекторов, сотни насосных станций, 18 очистных сооружений, три завода по сжиганию осадка и 11 снегоплавильных пунктов.

Ранее ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Водоканал СПб» сэкономил более 300 млн рублей на страховании.