Умер экс-глава «Водоканала Петербурга» Феликс Кармазинов

Феликс Кармазинов 30 лет возглавлял петербургский
Феликс Кармазинов 30 лет возглавлял петербургский "Водоканал". Фото: baltphoto.ru

Сегодня, 13 июня, после продолжительной болезни ушел из жизни Феликс Кармазинов — бессменный глава петербургского «Водоканала» на протяжении 30 лет.

Он родился в Кронштадте 6 октября 1943 года, окончил Ленинградский институт водного транспорта и затем высшую партийную школу. С 1967 по 1974 работал на Морском заводе в родном Кронштадте, пройдя путь от мастера до замначальника цеха.

В 1974–1977 годах Феликс Владимирович возглавлял кронштадтское отделение швейного объединения «Маяк», затем на три года стал первым зампредседателя Исполкома Кронштадтского райсовета, после чего его назначили вторым секретарем райкома КПСС. С 1983 по 1987 год Кармазинов занимал должность главы исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов.

В декабре 1987 года Феликс Кармазинов стал начальником Управления Ленводоканала, затем гендиректором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Он покинул этот пост летом 2016 года, оставшись на предприятии, которому отдал 30 лет жизни, в роли координатора стратегических программ.

Сейчас в петербургском «Водоканале» работают 8838 человек, предприятие обслуживает 7,4 тыс. км водопроводных сетей, более 9 тыс. км канализационных сетей, 271 км тоннельных коллекторов, сотни насосных станций, 18 очистных сооружений, три завода по сжиганию осадка и 11 снегоплавильных пунктов.

Ранее ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Водоканал СПб» сэкономил более 300 млн рублей на страховании.

Марина Зимина, Gazeta.SPb
«Водоканал Петербурга» некролог умер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил награды лучшим медикам Петербурга
На КАД между Культурой и автодорогой “Петербург-Матокса” перекроют полосу
Прокуратура оштрафовала компанию «Интек» на 1,5 млн. рублей
Муниципалы Кировского района игнорировали обращения граждан
Умер экс-глава «Водоканала Петербурга» Феликс Кармазинов
Врачи будут прописывать секс-роботов для лечения половых дисфункций
ФК «Зенит» поздравил Антона Заболотного с днем рождения
Праздники пустят “Тройку” на неделю через цирк