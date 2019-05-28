«Водоканал»: с 1 июня будет снижен рост тарифов

Рост тарифов снизится. Фото: pixabay.com
Рост тарифов снизится. Фото: pixabay.com

«Водоканал» Санкт-Петербурга расторг некоторые договоры, которые давали избыточную страховую защиту организации. В результате предприятие сэкономило более 300 миллионов рублей.

Контракты предусматривали страхование имущества предприятия. В связи с тем, что «Водоканал» сэкономил денежные средства, рост тарифов на водоснабжение и водоотведение будет снижен с 1 июля текущего года.

Несмотря на расторжение договоров орагнизация обеспечена страхованием на должном уровне.

Ранее уже стало известно о том, что «Водоканал» расторг договор на энергоснабжение с компанией «Развитие и инвестиции». Причиной тому стало неверное определение стоимости электроэнергии, которая предоставлялась предприятию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге восстановят дорожную разметку на шести улицах: опасно было ходить даже по набережной реки Фонтанки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
водоснабжение и водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рост тарифов
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