В Петербурге восстановят дорожную разметку на шести улицах: опасно было ходить даже по набережной реки Фонтанки

Отсутствовали знаки и дорожная разметка. Фото: pixabay
Отсутствовали знаки и дорожная разметка. Фото: pixabay

После проверки прокуратурой выяснилось, что на шести улицах города на Неве переходить дороги пешеходам было опасно.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что на набережной реки Фонтанки, Рижском проспекте, улице Декабристов, Лермонтовском проспекте, улице Степана Разина и на Обводном канале отсутствуют дублирующие знаки «Пешеходный переход» и вдобавок нарушена дорожная разметка на переходах.

Сотрудники прокуратуры обязали Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга исправить ошибки в организации дорожного движения на территории района.

Сообщается, что Дирекция уже приступила к приведению дорожной разметки в надлежащее состояние.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за фильма Михалкова «Мистер Нокаут» ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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