В Петербурге восстановят дорожную разметку на шести улицах: опасно было ходить даже по набережной реки Фонтанки

После проверки прокуратурой выяснилось, что на шести улицах города на Неве переходить дороги пешеходам было опасно.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что на набережной реки Фонтанки, Рижском проспекте, улице Декабристов, Лермонтовском проспекте, улице Степана Разина и на Обводном канале отсутствуют дублирующие знаки «Пешеходный переход» и вдобавок нарушена дорожная разметка на переходах.

Сотрудники прокуратуры обязали Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга исправить ошибки в организации дорожного движения на территории района.

Сообщается, что Дирекция уже приступила к приведению дорожной разметки в надлежащее состояние.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за фильма Михалкова «Мистер Нокаут» ограничит движение транспорта в центре Петербурга.