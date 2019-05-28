Из-за фильма Михалкова «Мистер Нокаут» ограничит движение транспорта в центре Петербурга

В центральной части Санкт-Петербурга перекроют движение для авто в связи с производством кинокартины «Мистер Нокаут». Фильм будет снимать сын режиссера Никиты Михалкова — Артём.

В этот четверг, 30 мая с 07:00 часов утра до 00:00 ночи автотранспортные средства не проедут по Казначейской улице от набережной канала Грибоедова до Столярного переулка, а также по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Столярного переулка. Отмечается, что с полуночи до 7 часов утра 30 мая на этих маршрутах будет запрещена парковка авто.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города также сообщает, что 2 июня с 07:00 часов утра до 00:00 ночи для транспортного проезда будут закрыты маршруты по Биржевому проезду от Биржевой площади до Менделеевской линии, по Тифлисскому переулку и по Биржевому проезду вдоль дома № 4. Также с 21:00 1 июня до 7:00 2 июня на данных маршрутах нельзя будет оставить на парковке свое ТС.

Отмечается, что с 19 часов 8 июня до 9 часов 9 июня на нескольких участках дорог движение будут ограничивать на непродолжительные периоды времени не более 15 минут.

Известно, что снимаемая сыном Михалкова кинокартина «Мистер Нокаут» будет повествовать об автобиографии спортсмена, советского боксёра Валерия Попеченко.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что данные Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.