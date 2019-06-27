Пассажиры не могут вылететь из Петербурга в Москву

Всему виной шторм в столице.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 июня. В Москве бушует непогода – идут ливни и дует сильный ветер. Из-за этого самолеты не могут нормально улететь из столицы, а также вернуться туда. Как следствие – десятки рейсов задерживают. Один из них должен был покинуть Пулково еще несколько часов назад, но был отложен. В последний раз в аэропорту обещали, что борт оторвется от земли в половину девятого вечера.

Не лучше ситуация на дорогах в Москве, так что всем местным советуют не пользоваться личным автомобилям, а пересесть на общественный транспорт. Лучше всего не выходить из дома и провести время дома.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге уже завтра тоже ухудшится погода – ветер будет гулять со скоростью до 18 метров в секунду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Бурятии полностью ликвидировали пожар на месте крушения самолета Ан-24.